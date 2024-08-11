بالفيديو.. رجل يتسلَّق برج إيفل في باريس دون حبال والشرطة تتدخَّل لمنعه

قالت الشرطة إن رجلاً تسلَّق الواجهة الشمالية لبرج إيفل في باريس اليوم الأحد، آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية، لكنها منعته من استكمال تسلُّقه، وألقت القبض عليه.
وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة: "في الساعة الـ2.45 بعد الظهر شوهد شخص يتسلق برج إيفل. وتدخلت الشرطة على الفور، وألقت القبض عليه".
وأظهرت مقاطع مصورة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المتسلِّق عاري الصدر أثناء صعوده دون حبال، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وسُمع المتسلق في أحد المقاطع وهو يقول للمارة: "دافئ للغاية، أليس كذلك؟"، بينما كانت الشرطة ترافقه إلى خارج منصة المشاهدة، فيما لم ترد الجهة المشغلة للبرج حتى الآن على طلب التعليق.
ووقع الحادث مع اقتراب منافسات الأولمبياد من نهايتها، وتحوُّل تركيز أجهزة الأمن في باريس وخارجها إلى حفل الختام، الذي سيسدل الستار على دورة الألعاب.
يُذكر أن ارتفاع برج إيفل يبلغ 330 مترًا.