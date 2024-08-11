بالفيديو.. رجل يتسلَّق برج إيفل في باريس دون حبال والشرطة تتدخَّل لمنعه

وسُمع المتسلق في أحد المقاطع وهو يقول للمارة: "دافئ للغاية، أليس كذلك؟"، بينما كانت الشرطة ترافقه إلى خارج منصة المشاهدة، فيما لم ترد الجهة المشغلة للبرج حتى الآن على طلب التعليق.