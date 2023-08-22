بعد 14 ساعة من الترقب.. شاهد عملية إنقاذ أطفال باكستان من "تلفريك الموت"

وأظهرت لقطات، بثتها محطات التلفزيون، طفلاً يتم سحبه إلى مكان آمن وهو معلق في حزام، وشوهد حبل لقوات الكوماندوز يتمايل في مهب الريح.. لكن مع حلول الليل توقف الإنقاذ الجوي عبر المروحية بسبب الظلام، واستمر بطرق تقليدية أخرى؛ إذ كان المنقذون يتعلقون بكابل التلفريك السليم وصولاً إلى العربة، وعودة إلى بر الأمان.