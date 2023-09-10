فيديو مذهل.. ملعب ريال مدريد الجديد القابل للسحب بكبسة زر

واستخدم توتنهام تقنية مماثلة عندما انتقل إلى ملعبه الجديد في عام 2019، والذي شهد استضافة الملعب لأحداث رياضية كبرى، مثل مباريات اتحاد كرة القدم الأمريكي والحفلات الموسيقية، بما في ذلك حفل بيونسيه في وقت سابق من هذا العام.