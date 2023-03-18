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بعد غد.. العالم يحتفل باليوم العالمي للسعادة
يحتفل العالم بعد غد الاثنين (٢٠ مارس) باليوم العالمي للسعادة (International Day of Happiness) والذي يهدف إلى التركيز على السعادة كحاجة أساسية للإنسان، وعلى دور الحكومات في تعزيز سعادة المواطنين وزيادة مستوى رفاهيته في المجتمعات.
وتشارك العديد من الجهات السعودية في تنظيم فعاليات ونشاطات؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية السعادة والسلامة النفسية والبدنية.
وتم إطلاق اليوم العالمي للسعادة عام ٢٠١٢ من قبل الأمم المتحدة؛ بهدف التركيز على أهمية السعادة والرفاهية، وخُصص يوم ٢٠ مارس لهذه المناسبة من كل عام.