بعد غد.. العالم يحتفل باليوم العالمي للسعادة

وتم إطلاق اليوم العالمي للسعادة عام ٢٠١٢ من قبل الأمم المتحدة؛ بهدف التركيز على أهمية السعادة والرفاهية، وخُصص يوم ٢٠ مارس لهذه المناسبة من كل عام.