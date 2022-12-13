رئيسة وزراء نيوزيلندا تشتم معارضًا.. والميكروفون أوقعها في حرج كبير

وقعت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، يوم الثلاثاء، ضحية للميكروفون، بعدما جرى التقاط صوتها فجأة وهي تتلفظ بشتيمة تجاه زعيم حزب سياسي في المعارضة، وهو ما أوقعها في حرج كبير، ولاسيما أن جلسة البرلمان جرى بثها على التلفزيون، وفقًا لسكاي نيوز عربية.