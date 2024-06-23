فيديو يرصد لحظة سقوط صواريخ من أوكرانيا على شاطئ في شبه جزيرة القرم

واستخدمت كييف هذه الصواريخ للمرة الأولى ضد موسكو في أكتوبر، لكن ما أرسلته واشنطن في الآونة الاخيرة يمتاز بمدى أبعد، يمكن أن يصل إلى 300 كلم.