انهيار جليدي يودي بحياة 7 سائحين في الهند

أعلن الجيش الهندي مقتل سبعة سياح على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في انهيار جليدي، في ولاية سيكيم الهندية الواقعة على جبال الهيمالايا بالقرب من ممر جبلي إلى منطقة التبت الصينية، فيما يُخشى أن يكون هناك عدة أشخاص محاصرين.
وبيّن الجيش أن خمس إلى ست مركبات تحمل ما يصل إلى 30 سائحاً إلى ممر ناتولا، ذي الموقع الاستراتيجي بين سيكيم والتبت؛ يخشى أن تكون عالقة تحت الجليد عندما ضرب الانهيار الجليدي.
من جهته، قال المسؤول البارز بالشرطة تينزينج لودين ليبتشا: "لم نتحقق بعدُ من عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين، وتم إنقاذ 17 شخصاً منهم ثمانية في حالة حرجة للغاية نُقِلوا إلى المستشفى"، وفقاً لـ"رويترز".