انهيار جليدي يودي بحياة 7 سائحين في الهند

أعلن الجيش الهندي مقتل سبعة سياح على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في انهيار جليدي، في ولاية سيكيم الهندية الواقعة على جبال الهيمالايا بالقرب من ممر جبلي إلى منطقة التبت الصينية، فيما يُخشى أن يكون هناك عدة أشخاص محاصرين.