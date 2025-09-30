" فرنكنشتاين" يثير القلق في فرنسا ويعيد كورونا إلى الواجهة بتركيبة معقدة من "أوميكرون"

ويمثل «فرنكنشتاين» نحو ثلثي التسلسلات الجينية المسجلة في أوروبا، ووصل إلى 63% من الحالات في بريطانيا، فيما بلغت الإيجابية في كندا 9.6% منتصف سبتمبر. ويطمئن الخبراء أن المتحوّر، رغم سرعته الكبيرة وقدرته على التحايل على المناعة المكتسبة، لا يُظهر حتى الآن أي زيادة في شدة المرض أو معدل الوفيات، بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض.