الكويت.. ماذا يعني قرار محكمة "التمييز" اعتبار سرطان الثدي إعاقة جسدية؟

ألزمت محكمة التمييز في الكويت، الأحد، هيئة الإعاقة باعتبار سرطان الثدي إعاقة جسدية متوسطة ودائمة؛ حتى تحصل المصابات بالمرض على الإعانات المادية والمعنوية التي تلائم أوضاعهن؛ حسب صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية.
ونقل موقع "الحرة" عن المحامية الكويتية، نيفين معرفي، أن تصنيف بعض أمراض السرطان كإعاقة دائمة ومتوسطة؛ يتم "تبعًا لتقارير صادرة عن أطباء مختصين، ووفقًا للجنة تُقرر مدى خطورة المرض والعلاج المناسب له".
وأضافت "معرفي": "في السابق كان كثيرون يعانون من أمراض السرطان، خاصة لعجزهم عن كسب رزقهم وقوت يومهم.. وعندها رأت الدولة ضرورة ضمهم إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك حتى يحصلوا على الإعانات المادية والمعنوية التي تلائم أوضاعهم".
ونوهت بأن ذلك يشمل أن "تكون لهم نفس الخدمات التي يحظى بها أصحاب الإعاقة، مثل مواقف سيارات خاصة بهم، وأن يكون لديهم نفس بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تؤهلهم للحصول على العديد من المزايا، والأولوية في الحصول على الوظائف الحكومية التي تناسبهم".
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نقلت -في السابق- عن استشارية الأمراض الباطنية والأورام، الدكتورة منى عبدالله، أن معدل انتشار سرطان الثدي في الكويت "هو نفس المعدل العالمي؛ إذ تصاب واحدة من بين 8 نساء، وهذا يدل على مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي ومختلف أنحاء العالم".
من جانبها، أكدت استشارية الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان، الأمين العام لرابطة الأورام الكويتية، الدكتورة إيمان توحيد، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ودعت إلى المبادرة بإجراء الفحوصات اللازمة.