هل بدأ زمن الحرارة المميتة والفيضانات الكارثية؟.. أخطر دراسة عن حرارة الأرض تدق الناقوس مما سيحدث بعد 7 سنوات

وأكد عالم المناخ البريطاني، بيار فريدلينغستاين، الذي أشرَفَ على الدراسة التي شارك فيها 150 باحثًا من جميع أنحاء العالم؛ أنه "يتعين على القادة المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالتغير المناخي (كوب 28) الاتفاقُ على تخفيضات سريعة في انبعاثات الوقود الأحفوري حتى من أجل الحفاظ على هدف درجتين مئويتين".