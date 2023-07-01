مقزّز وبالحجز المسبق.. مطعم تايواني يبتكر طبقًا جديدًا بأرجل التماسيح

والشهر الماضي أضاف المطعم التايواني طبقًا جديدًا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام "الرامن" المشهور في اليابان، يعلوه "إيزوبود"؛ وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.