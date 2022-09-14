قبل قليل.. شاهد اشتعال حريق بمحرك طائرة هندية في مطار مسقط
أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، الأربعاء، إجلاء ركاب رحلة الطيران الهندي السريع، التي تعرضت لحريق في مطار مسقط الدولي، ونتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب.
وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، اندلع حريق في طائرة تابعة لشركة "أير إنديا اكسبرس" صباح الأربعاء في مطار مسقط، مما أدى إلى إجلاء ركابها، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني العماني.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها على "تويتر": "تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات، قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي".
وبحسب الهيئة، فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة، و"نتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء".
ولم تعلن الهيئة عن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة ولم توضح عدد المصابين.
ومن جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار أنه "تم إجلاء كل الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط".
وأكد "كومار" أنه "سيتم ترتيب رحلة جوية للإغاثة. سنقوم بالتحقيق في الحادث وسنتخذ الإجراء المناسب".
وفي أغسطس 2020، تحطمت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة أير إنديا إكسبرس كانت تقوم بالرحلة الرقم 1344، في مطار كوزيكود في ولاية كيرالا بجنوب البلاد وكانت تقل 190 شخصًا.