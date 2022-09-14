قبل قليل.. شاهد اشتعال حريق بمحرك طائرة هندية في مطار مسقط

ومن جهته، أكد رئيس المديرية العامة للطيران المدني الهندي آرون كومار أنه "تم إجلاء كل الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان في المحرك رقم 2 على متن طائرة اير انديا اكسبرس على المدرج في مطار مسقط".