تقرير: إدارة بايدن قد تمنح شركات صناعة السيارات "مهلة" جديدة للتحول إلى "الكهربائية"

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه بدلًا من إجبار الشركات المصنعة على البدء في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية على الفور؛ فإن التغييرات ستسمح لهم بإجراء التحول بشكل تدريجي أكثر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ولكن بعد عام 2030، ستحتاج مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة.