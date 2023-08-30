وزير فرنسي يقترح وضع حد أدنى لتذاكر الطيران لمحاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي

وفي التفاصيل، أوضح الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوبسرفاتور"، نشرت الأربعاء، أنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".