قراصنة يخترقون كمبيوتر البحرية الأوكرانية ويسرّبون بيانات عسكرية لروسيا

أعلنت مجموعات القراصنة "بيريغيني"، و"كيلنت"، و"سايبر سيرب"، عن حصولها على بيانات حساسة لأفراد من القوات المسلحة البحرية الأوكرانية، عبر اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر التابعة لقيادة البحرية الأوكرانية، وتسليمها إلى الجانب الروسي.
وبحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"، فقد زوّدت هذه المجموعات وكالة "سبوتنيك" بقائمة أسماء لعسكريين أوكرانيين شاركوا في هجمات استهدفت ناقلات في البحر الأسود خلال الفترة الماضية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، حيث اندلعت النيران في الناقلة "كايروس" التي ترفع علم غامبيا يوم 28 نوفمبر الماضي، على بعد 28 ميلاً من السواحل التركية، نتيجة "تأثير خارجي"، وتم إخلاء طاقمها بنجاح وإخماد الحريق بعد يومين تقريبًا.
وفي وقت لاحق، تعرّضت ناقلة "فيرات"، وعلى متنها 20 فردًا، لهجمات بزوارق مسيّرة أوكرانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، كما تعرضت الناقلة الروسية "ميدفولغا-2" لهجوم مشابه دون تسجيل إصابات بين البحارة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من تكرار هذه الحوادث، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدد الأرواح وسلامة الملاحة والبيئة البحرية.
في السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "القوى التي عرقلت جهود التسوية سابقًا هي نفسها المتورطة في الهجمات الإرهابية التي تنفذها كييف، وتسعى الآن لتصعيد عسكري جديد في البحر الأسود".