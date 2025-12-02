قراصنة يخترقون كمبيوتر البحرية الأوكرانية ويسرّبون بيانات عسكرية لروسيا

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، حيث اندلعت النيران في الناقلة "كايروس" التي ترفع علم غامبيا يوم 28 نوفمبر الماضي، على بعد 28 ميلاً من السواحل التركية، نتيجة "تأثير خارجي"، وتم إخلاء طاقمها بنجاح وإخماد الحريق بعد يومين تقريبًا.