بالفيديو.. فوضى وذعر في مطار ميلانو بعد هجوم رجل بمطرقة وإشعال حريق

شهد مطار مالبينسا الدولي في مدينة ميلانو الإيطالية، حالة من الذعر، الأربعاء، عقب قيام رجل بأعمال تخريبية تضمنت إشعال النار وتحطيم شاشات تسجيل الوصول بواسطة مطرقة، إضافة إلى اعتدائه على عدد من الموظفين.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن المشتبه به بدأ بتحطيم الشاشات في مكتب تسجيل الوصول، قبل أن يشعل النار في حاويات النفايات، وسط صدمة المسافرين الذين سارعوا لمغادرة الموقع بعد تصاعد أعمدة الدخان.
وأظهرت مقاطع فيديو من داخل المطار ألسنة اللهب والدخان الكثيف، فيما ظهر المشتبه به لاحقًا ممددًا على الأرض بعد أن تمكن موظفو الأمن من السيطرة عليه.
وأوضحت التقارير أن أحد الموظفين أصيب خلال محاولة إيقاف المعتدي، قبل أن تتدخل فرق الطوارئ ورجال الإطفاء لإخماد الحريق.
وعقب الحادث، أغلِق جزء من المطار مؤقتًا، فيما استُؤنفت العمليات لاحقًا، واقتيد المشتبه به إلى الحجز للتحقيق في دوافعه وملابسات الحادث، بحسب صحيفة "ديلي ميل".