بالفيديو.. فوضى وذعر في مطار ميلانو بعد هجوم رجل بمطرقة وإشعال حريق

شهد مطار مالبينسا الدولي في مدينة ميلانو الإيطالية، حالة من الذعر، الأربعاء، عقب قيام رجل بأعمال تخريبية تضمنت إشعال النار وتحطيم شاشات تسجيل الوصول بواسطة مطرقة، إضافة إلى اعتدائه على عدد من الموظفين.