"اليونيسيف": الأطفال الذين فقدوا أهاليهم بعد الزلزال بحاجة إلى مساعدات

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إيلدر في بيان: بينما تواجه العائلات الواقع المفجع في تركيا وسوريا، تخشى المنظمة من مقتل عدة آلاف من الأطفال دون ذكرهم في الإحصائيات اليومية نظرًا لفقدهم أسرهم.