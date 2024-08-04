العاصفة "ديبي" تقترب من سواحل فلوريدا.. والسلطات تأمر السكان بإخلاء منازلهم

وقبل أن تضعف رويدًا، ستستمر العاصفة في إسقاط كميات هائلة من الأمطار على فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وكارولاينا الجنوبية مع مرورها البطيء على مدى الأيام الخمسة المقبلة، وفقًا لتحذير صادر عن المركز الوطني للأعاصير الأحد.