"ناسا" تطلق اليوم صاروخًا لدراسة بقايا كونية عمرها أكثر من 20 ألف عام

وتقع سحابة "المستعر الأعظم" على بعد حوالى 2600 سنة ضوئية، وتشكلت نتيجة انهيار نجم يُعتقد أن حجمه يبلغ 20 مرة حجم شمسنا، ونظرًا لأن آثار الحدث لا تزال مستمرة، مع توسع السحابة حاليًا بمعدل 930 ألف ميل في الساعة؛ فهي مرشحة جيدة لدراسة كيفية تأثير المستعرات الأعظم على تكوين أنظمة النجوم الجديدة.