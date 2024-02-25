مصر.. حريق هائل يلتهم مصنعًا للمواد الغذائية على مساحة 8 آلاف متر

شب حريق هائل بمصنع للأغذية "المكرونة" بمدينة العاشر من رمضان في مصر، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الغذائية من دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات ويجري تقدير الخسائر المادية .
وتفصيلاً، تلقى أمن محافظة الشرقية إخطارًا بنشوب حريق هائل في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي المصانع المجاورة وإخمادها.
وكشفت المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 8 آلاف متر، ومكون من طابقين، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، وفقًا للعربية نت.
وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة مالية وفنية لتحديد مدى صلاحية المبنى المحترق من عدمه وقيمة الخسائر المادية.