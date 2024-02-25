مصر.. حريق هائل يلتهم مصنعًا للمواد الغذائية على مساحة 8 آلاف متر

وتفصيلاً، تلقى أمن محافظة الشرقية إخطارًا بنشوب حريق هائل في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي المصانع المجاورة وإخمادها.