من ولدوا بعد عام 1997.. دراسة: الجيل الجديد "الأصعب" في مجال العمل لـ3 أسباب

وأجمع عدد من المُديرين على أنّ الموظفين من الجيل "Z" يفتقرون إلى مهارات الاتصال والجهد والتحفيز، وحتى المهارات التكنولوجية، لدرجة أن 20 في المئة من المُديرين وقادة الأعمال الذين شملهم الاستطلاعُ قالوا: إنهم اضطروا إلى "إقالة موظف" من الجيل "Z" في غضونِ أسبوع من تاريخ بدء العمل.