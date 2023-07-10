لمدة بلغت 15 ساعة.. تصوير مجرة حلزونية من سماء الإمارات

التقطَ مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي، صورة لمجرة "الدوامة" ذات الرمز M51، فيما تظهر في الصورة مجرة قزمة صغيرة متداخلة معها.
وأوضح لـ"سبق" مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، أن مجرة الدوامة تبعد 31 مليون سنة ضوئية، أي أن الضوء يحتاج إلى 31 مليون سنة ليصل إلينا، ويبلغ قطرها 77 ألف سنة ضوئية.
وقال: "تقع المجرة في مجموعة السلوقيان، ويعتقد بوجود ثقب أسود عملاق في مركزها، ولهذه المجرة ذراعان كبيران، وتظهر فيها العديد من أماكن تكون النجوم الحديثة".
وبيّن الفلكي "عودة" أن الصورة التُقطت بمرشحات ملونة قياسية، وبلغت مدة التصوير 15 ساعة.
وتكون فريق المرصد من كل من: أسامة غنام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، محمد عودة.