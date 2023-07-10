لمدة بلغت 15 ساعة.. تصوير مجرة حلزونية من سماء الإمارات

وأوضح لـ"سبق" مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، أن مجرة الدوامة تبعد 31 مليون سنة ضوئية، أي أن الضوء يحتاج إلى 31 مليون سنة ليصل إلينا، ويبلغ قطرها 77 ألف سنة ضوئية.