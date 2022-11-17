بالفيديو.. لحظة زرع قنبلة إسطنبول في حوض نباتات

وكشفت كاميرات المراقبة أن "البشير" كانت تحاول إخفاء وجهها، قبل أن تجلس على مقعد أمام أحد المتاجر، وبعد مرور حوالي 41 دقيقة، تركت حقيبتها على المقعد، وزرعت القنبلة تحت حوض نباتات، ثم هربت مسرعة من موقع التفجير، قبل أن يعلن الأمن التركي عن اعتقالها، إضافة إلى 48 آخرين اشتباهًا بمساعدتهم لها.