بالفيديو.. لحظة زرع قنبلة إسطنبول في حوض نباتات
نشر الأمن التركي فيديو جديدًا يكشف لحظة قيام الإرهابية أحلام البشير بزرع قنبلة إسطنبول في حوض نباتات، في منطقة تقسيم، والتي أسفر انفجارها عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين.
وحسب "العربية نت"، يُظهر الفيديو الإرهابية أحلام البشير وهي تسير وعلى ظهرها حقيبة وبيدها كيس في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم.
وكشفت كاميرات المراقبة أن "البشير" كانت تحاول إخفاء وجهها، قبل أن تجلس على مقعد أمام أحد المتاجر، وبعد مرور حوالي 41 دقيقة، تركت حقيبتها على المقعد، وزرعت القنبلة تحت حوض نباتات، ثم هربت مسرعة من موقع التفجير، قبل أن يعلن الأمن التركي عن اعتقالها، إضافة إلى 48 آخرين اشتباهًا بمساعدتهم لها.
وكان من بين المعتقلين السوري عمار جركس، العقل المدبر لتفجير إسطنبول، والذي قبض عليه الأمن في المطار، قبل هروبه إلى بلغاريا.
وحسب وسائل إعلام تركية، فقد تم اعتقال عمار جركس بعد رصد محادثة هاتفية، طلب فيها المتحدث قتل أحلام البشير، زارعة القنبلة؛ لقطع الطريق على المحققين، وإفشال وصولهم إليه.
وأكدت السلطات أنها تواصل البحث عن شخص آخر يدعى "بلال"، قالت إنه هو من أعطى منفذة التفجير العبوة الناسفة.