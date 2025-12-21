حذف صور من ملفات إبستين يثير الجدل.. و"العدل الأمريكية": لا علاقة لـ"ترامب"

وأوضح نائب المدعي العام، تود بلانش، لشبكة "NBC" أن الصور المحذوفة كانت تُظهر ضحايا محتملين لم يُتعرف عليهم سابقًا، وأن الحذف تم بناءً على مخاوف أثارتها مجموعات حقوق الضحايا، مؤكدًا أنه ستتم إعادة نشر الصور بعد مراجعتها وتنقيحها، دون تحديد موعد لذلك.