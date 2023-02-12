نيوزيلندا تلغي عشرات الرحلات الجوية الداخلية والدولية بعد إعصار "جابرييل"

وأثر الإعصار جابرييل بالفعل على الجزء الشمالي من نيوزيلندا اليوم، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار على أوكلاند، الاثنين، بمنسوب يصل إلى 250 ملليمتراً، ومن المتوقع أيضاً حدوث هبات رياح تبلغ سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة، أي نحو 80 ميلاً في الساعة.