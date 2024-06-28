خطر يداهم 300 مليون شخص.. عواصم عالمية تسجل ارتفاعًا بعدد الأيام الحارة

ووفقًا لبيانات جمعها الباحثون من محطات الأرصاد الجوية في المطارات لدرجات حرارة السطح، فإنهم توصلوا إلى أنه في الفترة من 2014 إلى 2023، كان هناك ما يقرب من 6500 يوم أو حالة بلغت فيها درجات الحرارة في إحدى العواصم العشرين 35 درجة مئوية أو أكثر.