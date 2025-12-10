بالفيديو.. طائرة تهبط اضطراريًا وتصطدم بسيارة على طريق سريع في فلوريدا

ونُقلت سائقة السيارة، البالغة من العمر 57 عامًا، إلى مستشفى قريب، حيث تبيّن أن إصاباتها طفيفة، وفقًا للسلطات. فيما لم يُصب الطيار، البالغ من العمر 27 عامًا والقادم من أورلاندو، ولا الراكب المرافق له من تمبل تيرانس، بأي أذى. وقد بقيا في موقع الحادث حتى انتهاء الإجراءات الأولية.