بالفيديو.. طائرة تهبط اضطراريًا وتصطدم بسيارة على طريق سريع في فلوريدا

أظهرت لقطات مصوّرة لحظة سقوط طائرة على سيارة في الطريق السريع 95 بمدينة كوكوا بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى إصابة سائقة السيارة بجروح طفيفة.
وذكرت دورية الطرق السريعة في فلوريدا أن الطائرة، وهي من طراز متعدد المحركات ذات أجنحة ثابتة، اصطدمت بسيارة "تويوتا كامري 2023" في المسار الجنوبي للطريق السريع، قرابة الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء الاثنين، خلال ساعة الذروة المرورية.
وتُظهر لقطات من مسجل كاميرا السيارة الطائرة وهي تهبط اضطراريًّا على الطريق المزدحم، حيث اصطدمت بمؤخرة السيارة ثم انحرفت إلى يسار الطريق، محدثة شرارات واضحة لحظة الاصطدام.
ونُقلت سائقة السيارة، البالغة من العمر 57 عامًا، إلى مستشفى قريب، حيث تبيّن أن إصاباتها طفيفة، وفقًا للسلطات. فيما لم يُصب الطيار، البالغ من العمر 27 عامًا والقادم من أورلاندو، ولا الراكب المرافق له من تمبل تيرانس، بأي أذى. وقد بقيا في موقع الحادث حتى انتهاء الإجراءات الأولية.
وقال الشاهد جيم كوفي لشبكة "سبكتروم نيوز 13": "رأينا الطائرة تسقط فجأة من السماء"، مضيفًا أن الطائرة كادت تصطدم بسيارته قبل أن تصطدم بالسيارة الأخرى. كما علّق ابنه بيتر كوفي: "لاحظت وجود الطائرة وتمنيت أن تهبط على جانب الطريق".
وأظهرت صور لاحقة للحادث تضررًا كبيرًا في مؤخرة السيارة، وانفصال أنف الطائرة وعجلاتها نتيجة الاصطدام. وتولت إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في حادث الهبوط الاضطراري، فيما تواصل دورية الطرق السريعة تحقيقًا منفصلًا في الحادث.