عاصفة صيفية قوية تؤدي لإلغاء مئات الرحلات الجوية في أكبر المطارات بهولندا وألمانيا

وفي ألمانيا أُلغيت بعض رحلات العبَّارات إلى الجزر قبالة بحر الشمال، وسقطت أشجار فوق خط للسكك الحديدية بين مدينة إمدن وبلدة لير، كما أُغلق خط أيضًا بين هامبورغ وسيلت، وهي وجهة إجازات شائعة بين بلدتَي هوسوم ونيبول.