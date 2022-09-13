الفضائية "أوريون" تنتظر.. "ناسا" ترجئ إطلاق صاروخ "sls" من جديد!

يُذكر أن "ناسا" حاولت إطلاق الصاروخ (SLS) وعلى متنه المركبة أوريون في 29 أغسطس الماضي وفي 3 سبتمبر، ولكنها كانت تلغي عملية الإطلاق بسبب اكتشاف تسرب الهيدروجين خلال عملية تزويد الصاروخ بالوقود، ويعتقد خبراء الوكالة أن تسرب الهيدروجين كان بسبب خلل في معدات التزويد بالوقود، وليس في الصاروخ؛ أي أنه لا يوجد ما يمنع إطلاق الصاروخ.