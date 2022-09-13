الفضائية "أوريون" تنتظر.. "ناسا" ترجئ إطلاق صاروخ "sls" من جديد!

أعلنت وكالة "ناسا"، أنها ستحاول إطلاق صاروخ النقل القمري فائق الثقل وعلى متنه المركبة الفضائية أوريون يوم 27 سبتمبر الجاري.
وتشير "ناسا"، في بيان لها، إلى أنها ستحاول إطلاق صاروخ النقل (SLS) فائق الثقل يوم 27 سبتمبر، بدلًا من يوم 23 منه، كما كان مقررًا في السابق.
وجاء في البيان: "من المقرر أن يطلَق الصاروخ يوم 27 سبتمبر، وأن الموعد الاحتياطي هو 2 أكتوبر المقبل"، وتشير "ناسا" إلى أن سبب تأجيل عملية الإطلاق من يوم 23 سبتمبر إلى يوم 27 منه؛ هو لإجراء سلسلة من الاختبارات.
يُذكر أن "ناسا" حاولت إطلاق الصاروخ (SLS) وعلى متنه المركبة أوريون في 29 أغسطس الماضي وفي 3 سبتمبر، ولكنها كانت تلغي عملية الإطلاق بسبب اكتشاف تسرب الهيدروجين خلال عملية تزويد الصاروخ بالوقود، ويعتقد خبراء الوكالة أن تسرب الهيدروجين كان بسبب خلل في معدات التزويد بالوقود، وليس في الصاروخ؛ أي أنه لا يوجد ما يمنع إطلاق الصاروخ.