لقطات مذهلة: البرق والرماد البركاني يتعانقان في سماء إندونيسيا.. وتحذير من "تسونامي"

ويسعى المسؤولون إلى إجلاء ما لا يقل عن 11 ألفاً من السكان إلى أماكن أخرى آمنة، وذلك بعد اتساع دائرة خطر البركان، وتخوفاً من تعرض حياتهم إلى الخطر.