لقطات مذهلة: البرق والرماد البركاني يتعانقان في سماء إندونيسيا.. وتحذير من "تسونامي"

ثار بركان جبل روانج في إندونيسيا مطلقاً حممه ورماده لارتفاع وصل إلى نحو 70 ألف قدم، ما حدا بالبلد الآسيوي إلى وضع خطط إجلاء ما يزيد عن 11 ألف شخص تأثروا بثورانه شمال البلاد.
وأظهرت مجموعة من اللقطات المرئية والصور تعانق الحمم والرماد البركاني مع خيوط البرق في سماء إندونيسيا في مشاهد مذهلة عقب ثوران البركان.
واضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من 800 شخص في البداية من جزيرة روانج إلى جزيرة تاجولاندانج القريبة، والتي تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال عاصمة المقاطعة مانادو.
ويسعى المسؤولون إلى إجلاء ما لا يقل عن 11 ألفاً من السكان إلى أماكن أخرى آمنة، وذلك بعد اتساع دائرة خطر البركان، وتخوفاً من تعرض حياتهم إلى الخطر.
ووفقاً للتقارير الواردة من إندونيسيا، يشعر المسؤولون بالقلق من احتمال انهيار جزء من البركان في البحر والتسبب في حدوث تسونامي، كما حدث خلال ثوران سابق عام 1871.
وفي عام 2018، تسبب ثوران بركان أناك كراكاتوا في إندونيسيا في حدوث تسونامي على طول سواحل سومطرة وجاوة بعد سقوط أجزاء من الجبل في المحيط، ما أدى إلى مصرع مئات الأشخاص.