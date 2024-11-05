للمرة الأولى منذ 130 عامًا.. موجة الحرارة تحرم "جبل فوجي" الياباني من قمته الثلجية

على الرغم من أنه عرف واشتهر بقمته الثلجية في هذا الوقت من العام، إلا أن جبل فوجي، أيقونة اليابان الشهيرة، لا يزال بدون ثلوج حتى الآن، وللمرة الأولى منذ 130 عامًا، بسبب درجات الحرارة غير المعتادة التي شهدتها المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار المسؤولون في الأرصاد الجوية وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، إلى أن عدم تساقط الثلوج هذا العام، على قمة جبل فوجي، الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، يعتبر الأول منذ بدء التسجيل، حيث تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي سجل في 26 أكتوبر 2016.
يذكر أنه عادة ما يبدأ تساقط الثلوج على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا في الثاني من أكتوبر من كل عام، أي بعد شهر تقريبًا من انتهاء موسم التنزه الصيفي.. وفي العام الماضي، سقطت الثلوج على قمة الجبل في الخامس من أكتوبر، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.