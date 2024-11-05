للمرة الأولى منذ 130 عامًا.. موجة الحرارة تحرم "جبل فوجي" الياباني من قمته الثلجية

يذكر أنه عادة ما يبدأ تساقط الثلوج على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا في الثاني من أكتوبر من كل عام، أي بعد شهر تقريبًا من انتهاء موسم التنزه الصيفي.. وفي العام الماضي، سقطت الثلوج على قمة الجبل في الخامس من أكتوبر، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.