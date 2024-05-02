مع توقعات بتحسّن الطقس في الكويت.. مسؤول: الحالة المطرية تحت السيطرة والطرق سالكة

وأوضحت إدارة الإطفاء أن معظم البلاغات كانت عبارة عن مركبات عالقة في الطرق المغمورة بالمياه، وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق، وتم التعامل معها وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث دون تسجيل أي إصابات.