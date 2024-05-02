مع توقعات بتحسّن الطقس في الكويت.. مسؤول: الحالة المطرية تحت السيطرة والطرق سالكة

قال الناطق الرسمي لوزارة الأشغال العامة بالكويت أحمد الصالح إن الأوضاع بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار تحت السيطرة.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ أكد "الصالح" أن جميع الطرق السريعة سالكة مع وجود تجمعات مائية في بعض مناطق الكويت نتيجة انسداد فتحات "جاليات" تصريف المياه التي يتم التعامل معها لحظيًّا من قِبَل الفرق.
وأشار الصالح إلى متابعة مسؤولي الوزارة -من خلال غرفة العمليات- لجهود فِرَق الطوارئ المنتشرة ميدانيًّا.
وتابع رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد، بلاغات وحوادث إدارة العمليات المركزية أثناء فترة هطول الأمطار بحضور عدد من قيادات القوة.
وفي سياق ذي صلة، تعاملت قوة الإطفاء بالكويت مع عدة بلاغات منذ مساء أمس الأربعاء، وكانت معظمها خلال فترة هطول الأمطار في عدة مناطق.
وأوضحت إدارة الإطفاء أن معظم البلاغات كانت عبارة عن مركبات عالقة في الطرق المغمورة بالمياه، وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق، وتم التعامل معها وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث دون تسجيل أي إصابات.
كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، استمرار الدراسة اليوم الخميس حضوريًّا مع متابعة الوضع عن كثب مع جميع المناطق التعليمية والتي تمتلك قرار تعطيل الدراسة في حال حدوث أي طارئ أو وجود ما يعيق استمرار الدراسة بسبب الأمطار؛ وذلك لضمان عدم تأثرها وسرعة معالجة تجمعات الأمطار فيها إن وجدت.
وقال إن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني والتي توضّح أن الأجواء تتحسن تدريجيًّا وتقل السحب وفرص الأمطار بعد فجر اليوم الخميس.