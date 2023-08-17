ضبط تونسية بحوزتها كميات هائلة من المخدرات مخبأة داخل أكياس الشوكولاتة

وفي وقت سابق وفي إطار التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال، وعلى إثر ورود معلومات للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة مفادها وجود كمية هامة من المخدرات مُخفَاة بإحدى الشقق بجهة حدائق قرطاج؛ تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية، التي أمكن من خلالها التعرف على صاحب الشقة المذكورة والذي قام -حسب التحريات- بنقل 5 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على كمية هامة من مخدر القنب الهندي على متن سيارته.. وبمزيد من التحريات أمكن التعرف على السيارة وتحديد مكان تواجدها.. وبنصب كمين محكم أمكن ضبط المظنون فيه بـ"جهة قمرت" والذي كان مرفوقًا بـ7 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة.