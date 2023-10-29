شاهد.. حشود تقتحم مطارًا في داغستان الروسية احتجاجًا على رحلة قادمة من تل أبيب

وجاء في بيان، أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن "إسرائيل تتوقع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب، وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".