صفعة من أوروبا لـ"تيك توك".. 368 مليون دولار غرامة والأطفال السبب!

ورغم كون المنصة مخصصة نظريًّا للمستخدمين الذين يزيد عمرهم على 13 عامًا؛ اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن "تيك توك" لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عامًا، والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك.