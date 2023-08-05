بلاغ كشف الواقعة.. إنقاذ طفلة من الزواج في مصر وهروب الأب والمأذون

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر؛ أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوّجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد "جنوبي البلاد" هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.