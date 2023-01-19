"اللحوم داخلها لا تتعفن والنبات ينمو أسرع".. حقيقة المعلومات "المحيرة" عن أهرامات مصر

وجاء في المنشور أيضًا أن عدد الأحجار المستخدم في بناء الهرم الأكبر، يبلغ مليونين و600 ألف؛ لكن هذا الادعاء أيضًا غير صحيح؛ إذ إن "أحدث دراسة علمية وهندسية للمجلس الأعلى للآثار في مصر، توصلت إلى أن عدد أحجار الهرم الأكبر يصل إلى نحو مليون حجر" وفقًا لـ"أبو دشيش".