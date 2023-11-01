ألمانيا تتجه لتقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام فقط

وفي تحليل لوكالة "فرانس برس" على هذه التجربة، يعمل ماكسيميليان هيرمان، في شركة متخصصة بتركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء، وهي شركة مكونة من 30 شخصًا، ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا.