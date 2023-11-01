ألمانيا تتجه لتقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام فقط
تدرس ألمانيا نظامًا جديدًا يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام فقط، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى، وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.
ويطرح هذا الموضوع للبحث في أكبر اقتصاد بأوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية، بحسب تقرير نشره "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء.
وفي تحليل لوكالة "فرانس برس" على هذه التجربة، يعمل ماكسيميليان هيرمان، في شركة متخصصة بتركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء، وهي شركة مكونة من 30 شخصًا، ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا.
ومثل جميع زملائه، بدأ في بداية يناير التزام نظام العمل لأربعة أيام و38 ساعة في الأسبوع، بدلاً من 40 ساعة.
ويعمل الموظفون في الشركة حاليًا، لساعة ونصف ساعة إضافية، على مدى أربعة أيام؛ للحصول على إجازة الجمعة، مع الاحتفاظ بالراتب نفسه.
وبالنسبة لزميله مايكل بانكوك، فإن هذا التغيير يشكل "تقدمًا كبيرًا"؛ ويقول: إن هذا النظام يدفع إلى "العمل بشكل أكثر كثافة، وبدقة أكبر في كل شيء".
وخلال مفاوضات الأجور السنوية لصناعة الصلب، والتي تبدأ في منتصف الشهر الجاري، ستطالب نقابة "IG Metall" القوية باعتماد نظام أسبوع الأيام الأربعة، من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 32 ساعة وبأجور متساوية.
وستقوم شركة "Intraprenör" الاستشارية لتنظيم العمل بأول تجربة كبرى في ألمانيا، بالشراكة مع "4 Day week Global" التي أجرت بالفعل دراسات مماثلة في العديد من البلدان المتقدمة، ولا سيما في المملكة المتحدة.
ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل، مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية.
وتذكر شركة "Intraprenör"، التي ألغت يوم الجمعة، لموظفيها منذ عام 2016، أن لديها حاليًا 33 طلبًا من الشركات المهتمة.
وثمة تزايد لافت في عدد الشركات التي يخطط أصحابها لاعتماد هذا المبدأ.