القطن والكتان.. أي الملابس أفضل للتعامل مع حرارة الصيف؟

ووفقًا لأستاذ علوم وهندسة المواد في معهد جورجيا للتكنولوجيا، سوندارسان جايارامان، فإن الجسم "يحتاج لنسيج ماص بدرجة كافية؛ لسحب الرطوبة بعيدًا عن البشرة، ولكنه يسمح أيضًا للماء بالتبخر في الهواء. القطن والكتان كلاهما يمتصان الماء جيدًا، لكن القطن يحتفظ بالماء، بينما الكتان يسمح له بالتبخر بعيدًا عن الجسم".