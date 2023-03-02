بعد أن تأجلت في 27 فبراير.. انطلاق مهمة Crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية

انطلق طاقم مهمة "كرو 6" (Crew 6)، الخميس، باتجاه محطة الفضاء الدولية، الذي يضم 4 أفراد من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وبعد أن تأجلت مرحلة الانطلاق في 27 فبراير الماضي بسبب عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء؛ أعلنت "ناسا" أن مرحلة الانطلاق ستتم في 2 مارس، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت الإمارات.
وسيخوض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.
وسيشارك "النيادي" بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، الأربعاء، أن جميع الأنظمة تبدو بحالة جيدة لإطلاق مهمة "كرو- 6"؛ مضيفًا أن حالة الطقس ملائمة بنسبة 95% للإطلاق، وتستمر فِرَق العمل بمراقبتها.