بعد أن تأجلت في 27 فبراير.. انطلاق مهمة Crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية

وبعد أن تأجلت مرحلة الانطلاق في 27 فبراير الماضي بسبب عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء؛ أعلنت "ناسا" أن مرحلة الانطلاق ستتم في 2 مارس، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت الإمارات.