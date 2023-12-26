جندي إسرائيلي يدفع ثمن صورة وعبارة كتبها على جدار منزل في غزة.. هذا ما حدث له

كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تَمكنت من قتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، برتبة ملازم، يُدعى "أوشري موشيه"، بعد شهر واحد من خطبته، بعد صورة الْتقطها لجدارٍ في غزة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن "موشيه" قام بكتابة موعد زواجه على جدار منزل في قطاع غزة، وأرسل الصورة لخطيبته.
كما أكدت مصادر للاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب "روي إلياس"، من كتيبة الهندسة القتالية 603، على يد المقاومة الفلسطينية، بعد أن التقط صورة لنفسه في أحد شوارع غزة.
وفي ظل الحياة المأساوية التي يعيشها أهالي غزة بسبب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في دولة فلسطين؛ لجأ بعض الجنود لحركات استفزازية كاستخدام ألعاب الأطفال واللهو بها على حطام المنازل، أو تصوير مقطع فيديو يُظهر احتفالهم واستمتاعهم بقضاء وقت ممتع على شاطئ غزة؛ آخرها ما فعله الضابط "وشري بوتشاك" الذي لَقِيَ حتفه خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية.
وظهر الضابط الإسرائيلي "بوتشاك" في مقطع فيديو برفقة زملائه، يستمتعون بقضاء وقتهم على أحد شواطئ غزة، ممسكًا بمسبحة يستعرضها طوال فترة تسجيل الفيديو، قبل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من قتله، ليكون الظهور الأخير له.