جندي إسرائيلي يدفع ثمن صورة وعبارة كتبها على جدار منزل في غزة.. هذا ما حدث له

وفي ظل الحياة المأساوية التي يعيشها أهالي غزة بسبب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في دولة فلسطين؛ لجأ بعض الجنود لحركات استفزازية كاستخدام ألعاب الأطفال واللهو بها على حطام المنازل، أو تصوير مقطع فيديو يُظهر احتفالهم واستمتاعهم بقضاء وقت ممتع على شاطئ غزة؛ آخرها ما فعله الضابط "وشري بوتشاك" الذي لَقِيَ حتفه خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية.