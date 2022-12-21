فيديو صادم.. شاهد ما حدث بين قطار وشاحنة تحمل خرسانة عملاقة

كشف فيديو صادم، من ولاية تينيسي الأمريكية، عن اللحظة التي خرج فيها قطار شحن عن مساره بعد أن اصطدم بمقطورة شحن عملاقة ومزقها، ثم سحبها لمسافة طويلة فوق القضبان، قبل أن يغادر مساره.