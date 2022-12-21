فيديو صادم.. شاهد ما حدث بين قطار وشاحنة تحمل خرسانة عملاقة

كشف فيديو صادم، من ولاية تينيسي الأمريكية، عن اللحظة التي خرج فيها قطار شحن عن مساره بعد أن اصطدم بمقطورة شحن عملاقة ومزقها، ثم سحبها لمسافة طويلة فوق القضبان، قبل أن يغادر مساره.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قالت الشرطة: إن قطار شحن خرج عن مساره، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في مدينة كوليجدال بولاية تينيسي في وسط شرق الولايات المتحدة.
وقع الحادث حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، وتم تسجيله على شريط فيديو، وكانت الشاحنة تحمل حاجزا خرسانيا طويلا مما يستخدم على الطرق السريع.
وحسب "القناة 9" الإخبارية، ظهر قطار نورفولك الجنوبي وهو يضرب المقطورة والحاجز الخرساني، فيقصمه نصفين، ثم يسحب كل ذلك، بصوت يصم الآذان، لمسافة طويلة جعلت القطار يخرج عن مساره.