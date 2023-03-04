السجن لقائد هذه السيارة بالكويت.. فلماذا أثار الفيديو جدلًا؟

وتداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر قيام "سائق مركبة بحركات استعراضية بسيارته، قبل أن يصطدم بمركبتين ويجنح على رصيف أحد الشوارع"، بينما حاول بعض المارّة مطاردته.