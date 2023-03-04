السجن لقائد هذه السيارة بالكويت.. فلماذا أثار الفيديو جدلًا؟

أصدرت محكمة المرور بالكويت، حكمًا بحبس قائد مركبة مدة ثلاثة أشهر، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو "يصطدم عمدًا بمركبتين" ويعرّض حياة المارّة للخطر.
وحسب موقع "الحرة": ظهر قائد المركبة في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمَّن قيامَه بعمليات "الاستهتار والرعونة والاصطدام عمدًا بمركبتين"، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ وفقًا لبيان لوزارة "الداخلية الكويتية"، الجمعة.
وتداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر قيام "سائق مركبة بحركات استعراضية بسيارته، قبل أن يصطدم بمركبتين ويجنح على رصيف أحد الشوارع"، بينما حاول بعض المارّة مطاردته.
وجاءت عقوبة الحبس 3 أشهر "مشدّدة" بعد اطلاع محكمة المرور على مقطع يُظهر استهتارَ واستخفافَ قائد المركبة بالقانون، وتعريضه حياة الآخرين للخطر؛ وفقًا لما نشرته صحيفة "الأنباء الكويتية".
وثار جدل بين روّاد مواقع التواصل بعد قرار محكمة المرور؛ حيث اعتبر بعضهم أن الحكم "مخفّف"، مطالبين بتغليظ العقوبة على المتهم وتعديل القوانين المنظمة لذلك الشأن.