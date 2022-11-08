رسميًّا ولهذا السبب.. حظر 6 آلاف مشجع أرجنتيني من دخول ملاعب المونديال في قطر

وقال أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في مونديال 2022 "كما هو الحال دائمًا في كأس العالم؛ سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة)؛ للعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".