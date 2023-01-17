فيديو مروّع.. لحظة انفجار ناقلة نفط وإصابة العشرات في تايلاند
كشف فيديو مروّع عن لحظة انفجار ناقلة نفط في نهر ماي كلونغ في منطقة موانج غرب العاصمة بانكوك وسط تايلاند صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، وفقد 8 عمال.
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن وسائل الإعلام المحلية، أن الانفجار الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلى عندما رست الناقلة في حوض بناء السفن على نهر ماي كلونج بمنطقة موانج، وتسبّب الانفجار في نشوب حريق ضخم، حسب صحيفة "ماتيشون" التايلاندية.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "بانكوك بوست" أن حريقاً اندلع في البداية بالناقلة Smooth Sea 22، قبل أن تنفجر، وكانت الناقلة تخضع لأعمال صيانة دورية، وخزاناتها خالية.
وحسب الصحيفة، فإن دوي الانفجار كان مسموعاً ومحسوساً حتى على بُعد عدة كيلومترات من موقع الحادث، ولحقت أضرار بعددٍ من المباني وتحطمت النوافذ في بعض المنازل بالمنطقة.
وقالت السلطات في وقت لاحق، إنه تمّ احتواء الحريق، وفتحت تحقيقاً في سبب الحادث.