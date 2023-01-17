فيديو مروّع.. لحظة انفجار ناقلة نفط وإصابة العشرات في تايلاند

وحسب الصحيفة، فإن دوي الانفجار كان مسموعاً ومحسوساً حتى على بُعد عدة كيلومترات من موقع الحادث، ولحقت أضرار بعددٍ من المباني وتحطمت النوافذ في بعض المنازل بالمنطقة.