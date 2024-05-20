قبل "رئيسي".. 12 من الرؤساء والقادة فقدوا حياتهم في حوادث طائرات

وفي العاشر من أبريل، لقي الرئيس البولندي، ليخ كاتشينسكي، مصرعه مع أهم قادة جيش بلاده؛ إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم عند هبوطها قرب مدينة سمولنسك في روسيا.