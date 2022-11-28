بعد غد.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل زراعة شرائح إلكترونية في أدمغة البشر

تكشف بعد غد الأربعاء شركةُ نيورالينك "Neuralink" التي أسسها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، عن تفاصيل زراعة رقائق إلكترونية في الدماغ البشرية.
ووفقًا للمسؤولين في الشركة التي تأسست في عام ٢٠١٦ في سان فرانسيسكو الأمريكية، فإن إيلون ماسك -إلى جانب عدد من المسؤولين- سيقوم بالكشف عن الكثير من التفاصيل حول زراعة شريحة لاسلكية في الدماغ، وعن التجارب الناجحة التي تَوصل لها العلماء حتى الآن باستخدام هذه التقنية.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشريحة الإلكترونية سيتم استخدامها في الوقت الحالي للمساعدة في علاجات مختلفة؛ منها ألزهايمر والخرَف وإصابات النخاع الشوكي، وسيكون هناك حديث موسع عن الذكاء الاصطناعي باستخدام الشريحة للبشر.
وتعمل شركة نيورالينك على مئات التجارب لزراعة الشرائح الإلكترونية في داخل الأجساد لأغراض مختلفة، وربطها لاسلكيًّا مع الكمبيوتر، واستخدمت الشركة في بعض تجاربها القرود؛ حيث قامت بزراعة شرائح داخل أجسادهم قبل استخدامها، كذلك على البشر وقالت إن التجارب ناجحة ومتفائلة.