بعد غد.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل زراعة شرائح إلكترونية في أدمغة البشر

ووفقًا للمسؤولين في الشركة التي تأسست في عام ٢٠١٦ في سان فرانسيسكو الأمريكية، فإن إيلون ماسك -إلى جانب عدد من المسؤولين- سيقوم بالكشف عن الكثير من التفاصيل حول زراعة شريحة لاسلكية في الدماغ، وعن التجارب الناجحة التي تَوصل لها العلماء حتى الآن باستخدام هذه التقنية.