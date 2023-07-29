مملكة بوتان في جبال الهيمالايا.. لماذا تزايد أعداد النمور؟
أعلنت مملكة بوتان، عن زيادة ملحوظة في أعداد النمور البرية؛ وفقًا لنتائج مسح جديد.
وتُظهر أحدث الأرقام أن المملكة الصغيرة -الواقعة في جبال الهيمالايا جنوبي آسيا- هي الآن موطن لـ131 نمرًا، بزيادة بنسبة 27% عن آخر إحصاء تم إجراؤه في عام 2015.
وقد وجد الخبراء أيضًا أدلة على تكاثر النمور على ارتفاعات مختلفة في البلاد؛ مما يشير إلى أن بوتان يمكن أن تساعد مجتمعات النمور في المنطقة على التعافي.
وغطت الدراسة مساحة 32800 كيلومتر مربع، أي ما يقرب 85% من مساحة البلاد.
تم تنفيذ المسح من قِبَل إدارة خدمات الغابات والمتنزهات التابعة لحكومة بوتان، بمساعدة مختلف المجموعات البيئية الوطنية والدولية؛ بما في ذلك الصندوق العالمي للحياة البرية.
ولاقى هذا الخبر ترحيبًا؛ حيث يواصل العالم كفاحه مع تزايد فقدان الأنواع الحية بسبب قضايا مثل تغير المناخ.
وقال شيمي رينزين، المدير الوطني للصندوق العالمي للطبيعة في بوتان: "هذا إنجاز مهم ومؤشر على نظام بيئي صحي للغاية".
وبصفتها مفترسًا رئيسيًّا، تعتبر النمور ضرورية للحفاظ على الأنظمة المعقدة التي يقوم عليها العالم الطبيعي.
ومع ذلك؛ فهي من الأنواع المهددة بالانقراض. ووفقًا لإحصاءات الصندوق العالمي للطبيعة، فقد انخفض عدد النمور البرية حول العالم بنحو 95% خلال القرن الماضي.
ويرجع هذا إلى قضايا مثل فقدان المواطن الطبيعية، بسبب زحف الإنسان للسكن فيها وتغير المناخ؛ فضلًا عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.