مراهق أمريكي يطلق النار على إخوته بسبب خلاف على هدايا عيد الميلاد

ووفقًا له أخرج أحد المراهقين البالغ 14 عامًا "بندقيته" وبدأ بتهديد شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا "بإطلاق النار عليه في رأسه"، ثم خرج إلى الشارع، حيث وجدت شقيقته البالغة من العمر 23 عامًا مع عربة أطفال بها طفل، وأطلق النار عليها بعد أن تشاجرا وأصابها في صدرها وتوفيت الفتاة متأثرة بجراحها.