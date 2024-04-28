فضيحة تضرب مياه "بيرييه" المعدنية.. فرنسا تطلب إعدام إنتاجها لتلوثه ببكتيريا "الفضلات"

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت السلطات الإقليمية شركة نستله ووترز فرنسا، بتعليق الإنتاج على الفور في أحد مصادرها بالقرب من نيم، حسب تقرير لوكالة "فرانس برس".